Vereinigungsministerium wirft Nordkorea Versuch der Spaltung südkoreanischer Gesellschaft vor

Photo : YONHAP News

Südkorea hat Nordkorea vorgeworfen, im Vorfeld der Parlamentswahlen dessen Staatsmedien zu mobilisieren, um eine Spaltung der südkoreanischen Gesellschaft zu befördern.Die Kritik übte das südkoreanische Vereinigungsministerium in einer offiziellen Stellungnahme am Dienstag.Nordkorea diffamiere und erniedrige durch seine Staatsmedien den südkoreanischen Präsidenten und berichte übertrieben über regierungsfeindliche Proteste in Südkorea. Nordkorea setze sein Verhalten für die Förderung der Spaltung der südkoreanischen Gesellschaft fort, hieß es.Die südkoreanische Regierung werde dies nicht dulden. Keiner der südkoreanischen Staatsbürger werde sich davon verführen lassen, so das Ressort.Die Regierung warne erneut nachdrücklich vor solchen unreinen Versuchen Nordkoreas. Sie weise eindeutig darauf hin, dass sich Fakenews aus Nordkorea und dessen Propaganda und Agitation im liberalen demokratischen System Südkoreas nicht durchsetzen könnten, fügte das Ministerium hinzu.Laut einem Beamten des Vereinigungsministeriums ist getrennt von der wöchentlichen Berichterstattung der Staatszeitung „Rodong Sinmun“ über Proteste in Südkorea die Zahl der gegen Südkorea gerichteten Artikel weiterhin gestiegen. Es seien sieben Artikel im Januar gewesen, die Zahl sei auf zwölf im Februar und 22 im März gestiegen. Nordkorea habe die Parlamentswahlen als Tag des Urteils definiert und versuche, eine regierungsfeindliche öffentliche Meinung zu verbreiten.