Koreanische Unternehmen erhalten Milliarden-Aufträge für Gasanlage in Saudi-Arabien

Photo : YONHAP News

Zwei koreanische Unternehmen haben Aufträge im Wert von über sieben Milliarden Dollar für eine Gasanlage in Saudi-Arabien gewonnen.Samsung E&A erhielt einen Auftrag im Wert von etwa sechs Milliarden Dollar, GS Engineering & Construction von 1,22 Milliarden Dollar.Samsung E&A teilte am Mittwoch mit, dass es mit dem staatlichen Erdölunternehmen Saudi Aramco ein Vertrag über das Paket Nr. 1 und 4 des Fadhili Gas Increment Program unterzeichnet habe.Die Auftragssumme von sechs Milliarden Dollar stellt eine neue Rekordsumme in der Geschichte des Unternehmens dar. Sie entspricht auch dem größten Auftrag, den ein südkoreanisches Unternehmen bisher in Saudi-Arabien erhalten hat.Ziel des Programms ist die Erweiterung der Verarbeitungskapazität der vorhandenen Fadhili Gasanlage, die sich 350 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Riad befindet.GS E&C gab auch am Mittwoch bekannt, mit Aramco einen Vertrag für den Bau von Schwefelrückgewinnungsanlagen im Rahmen des Fadhili Programms unterzeichnet zu haben.Die Auftragssumme beläuft sich auf 1,22 Milliarden Dollar, die Bauzeit beträgt rund 41 Monate.