Politik Südkorea hält Schiff wegen Verdacht auf Verletzung von UN-Resolutionen gegen Nordkorea fest

Südkorea hat jüngst im Südmeer ein Schiff wegen des Verdachts auf eine mögliche Verletzung der UN-Resolutionen gegen Nordkorea aufgebracht.



Das Außenministerium teilte mit, dass der 3.000 Tonnen schwere Massengutfrachter am 30. März in Gewässern vor der Stadt Yeosu im Süden des Landes aufgehalten wurde. Unter welcher Flagge das Schiff fährt, ist noch unbekannt. Das Schiff werde zurzeit im Hafen von Busan festgehalten.



Die südkoreanische Regierung führe derzeit in enger Zusammenarbeit mit den USA Ermittlungen gegen das Schiff durch. Details zu möglichen Verdachtsmomenten nannte das Ministerium nicht.



Die Resolution des UN-Sicherheitsrats 2397 aus dem Jahr 2017 ermöglicht den UN-Mitgliedsstaaten, Schiffe aufzubringen, festzuhalten und Ermittlungen einzuleiten, sollte der Verdacht auf die Verletzung von UN-Sanktionen gegen Nordkorea bestehen.