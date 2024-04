„Climate Card“ von Seoul wurde bisher eine Million Mal ausgestellt

Photo : YONHAP News

„Climate Card“, eine Monatskarte für den öffentlichen Nahverkehr in Seoul, hat nur 70 Tage nach der Einführung die Eine-Million-Schwelle überschritten.Nach Angaben der Stadtverwaltung wurden mit Stand 16 Uhr am 5. April 1.008.000 Karten ausgegeben. Davon sind 493.000 Karten in einer mobilen Version und 515.000 als physische Karten ausgestellt worden.Die Zahl der täglichen Nutzer ist ebenfalls gestiegen. Am 27. Januar, dem ersten Tag der Einführung, waren es 71.452, am 2. April lag die Zahl bei 503.829.Die Stadtverwaltung geht davon aus, dass die erweiterten Dienstleistungen, darunter der Jugendrabatt, zu maßgeschneiderten Vorteilen für Nutzer geführt und damit einen positiven Einfluss auf die Entscheidung neuer Nutzer für die Karte gehabt hätten.Die Climate Card ermöglicht nach dem Aufladen die unbegrenzte Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel in Seoul für einen Monat.