Über zehn Millionen Einpersonenhaushalte in Südkorea

Photo : Getty Images Bank

In Südkorea hat die Zahl der Einpersonenhaushalte die Zehn-Millionen-Schwelle überschritten.Der Bevölkerungsstatistik des Innenministeriums am Dienstag zufolge gibt es landesweit zehn Millionen und 21.413 Single-Haushalte. Im März dieses Jahres wurde zum ersten Mal die Zehn-Millionen-Marke übertroffen.Im Februar gab es noch 9,98 Millionen Einpersonenhaushalte.Nach Altersgruppen betrachtet, stellen die 60- bis 69-Jährigen mit 1,85 Millionen Haushalten die größte Gruppe unter den Alleinstehenden.Die Regierung führt das Ergebnis auf die gestiegene Zahl der allein lebenden Senioren und der unverheirateten Alleinstehenden zurück. Sie arbeitet an verschiedenen Maßnahmen für die Einpersonenhaushalte.Die Regierung räumt der Unterstützung für stabile Wohnverhältnisse oberste Priorität ein und befasst sich mit Maßnahmen hierfür.