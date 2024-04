„Mater 2-10“ von Hwang Sok-yong in engerer Wahl für International Booker Prize

Photo : YONHAP News

Der Roman „Mater 2-10“ des koreanischen Schriftstellers Hwang Sok-yong ist in der engeren Wahl für den Literaturpreis International Booker Prize.Auf der Website zur Preisvergabe wurde am Dienstag (Ortszeit) eine Shortlist mit sechs Titeln veröffentlicht. Darauf befindet sich auch „Mater 2-10“ (Koreanischer Titel: Drei Generationen von Eisenbahnern), das von Sora Kim-Russell und Youngjae Josephine Bae ins Englische übersetzt wurde.Eine epische Geschichte, die ein Jahrhundert der koreanischen Geschichte bündele. Das Werk schildere anschaulich das Leben von einfachen koreanischen Arbeitern von der japanischen Kolonialzeit über die Befreiung bis ins 21. Jahrhundert hinein, hieß es zu dem Roman.2019 war Hwang mit „At Dusk“ (Dämmerstunde) auf die Longlist des Preises gekommen.Der Preisträger wird bei der Preisverleihung am 21. Mai in London bekannt gegeben.