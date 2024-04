Nationale Wahlkommission befindet sich am Wahltag im Notdienst

Photo : YONHAP News

Am heutigen Mittwoch, dem Wahltag für die 22. Nationalversammlung, befindet sich die Nationale Wahlkommission Südkoreas in einem Notdienst.Die Wahlkommission nahm bis heute die Anlagen für die Stimmabgabe und die Stimmenauszählung in Augenschein. Landesweit wurden 14.259 Wahllokale und 254 Auszählungszentren eingerichtet.Mehr als 139.000 Wahlhelfer sind heute im Einsatz. Für die Stimmenauszählung werden über 76.000 Menschen eingesetzt.Darüber hinaus sind Polizeibeamte im Einsatz, um auf unerwartete Situationen reagieren zu können. Auch Wahlbeobachter sind anwesend, um den Wahlvorgang zu überwachen.Die Wahlkommission erwartet, dass für die Stimmenauszählung verglichen mit den letzten Parlamentswahlen etwa zwei Stunden mehr gebraucht werden. Grund ist, dass bei den diesmaligen Wahlen die Stimmen zusätzlich per Hand nachgezählt werden.