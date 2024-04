Ausstellung koreanischen Kunsthandwerks findet nächste Woche in Mailand statt

Photo : YONHAP News

Eine Ausstellung des koreanischen Kunsthandwerks findet während der Designwoche in Mailand 2024 statt.Die „Korean Craft Show in Milan 2024“ werde vom 15. bis 21. April veranstaltet, teilten das südkoreanische Kulturministerium und die Korea-Stiftung für Handwerk und Design am Donnerstag mit.Die Ausstellung in Mailand findet dieses Jahr zum 12. Mal statt, und zwar zum Thema „Thoughts on Thickness“ in der Rossana Orlandi Gallery.25 Kunsthandwerker und Markenteams werden über 630 Werke präsentieren.Das Kulturministerium plant weitere Veranstaltungen zur Vorstellung des koreanischen Kunsthandwerks im Ausland. Während der Pariser Designwoche im September ist eine Präsentation vorgesehen. Zu Jahresende soll ein ständiger Ausstellungsraum für das koreanische Kunsthandwerk in Dubai eröffnet werden. Dieser soll in einem dort geplanten Übersee-Werbezentrum für koreanische Marken untergebracht werden.