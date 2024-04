Koreanischer Film „I, the Executioner” zu Filmfestspielen von Cannes eingeladen

Photo : YONHAP News

Der Film „I, the Executioner“ des koreanischen Regisseurs Ryoo Seung-wan ist zu den Internationalen Filmfestspielen von Cannes eingeladen worden.Auf einer Pressekonferenz am Donnerstag (Ortszeit) wurde das Programm der 77. Ausgabe des Filmfestivals bekannt gemacht. „I, the Executioner“, der auch als „Veteran 2“ bezeichnet wird, wird demnach in der Kategorie „Midnight Screenings“ gezeigt.Der Kriminal- und Actionfilm ist eine Fortsetzung von Ryoos „Veteran“, einem Kinohit aus dem Jahr 2015.Für Ryoo ist es die zweite Einladung zu den Filmfestspielen von Cannes, nachdem seine Produktion „Crying Fist“ 2005 eingeladen worden war. Damals hatte der Film den FIPRESCI-Preis, einen von der internationalen Filmkritiker- und Filmjournalisten-Vereinigung FIPRESCI vergebenen Preis, gewonnen.Wie bereits im vergangenen Jahr wurde auch dieses Jahr kein koreanischer Film in die Wettbewerbssektion des Filmfestivals in Cannes eingeladen.Die Internationale Filmfestspiele von Cannes finden vom 14. bis 25. Mai statt. Der Eröffnungsfilm ist „The Second Act“ des französischen Filmemachers Quentin Dupieux.