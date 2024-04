Gesenkte Mineralölsteuer in Südkorea gilt für zwei weitere Monate

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat beschlossen, die gesenkte Mineralölsteuer nicht bis Ende April, sondern für zwei weitere Monate gelten zu lassen.Hintergrund ist die Eskalation im Nahen Osten aufgrund des Angriffs des Iran auf Israel.Die Entscheidung teilte Finanzminister Choi Sang-mok zum Auftakt eines dringlich einberufenen Ministertreffens zur Wirtschaft am Montag mit.Um eine weitere Belastung für den Lebensunterhalt der Bürger zu vermeiden, werde die Regierung die gesenkte Kraftstoffsteuer und die an den Ölpreis gekoppelten Subventionen für Diesel und komprimiertes Erdgas (CNG) um weitere zwei Monate bis Ende Juni verlängern.Die Mineralölsteuer auf Benzin beträgt derzeit 615 Won pro Liter. Das sind 205 Won oder 25 Prozent weniger als vor der Anwendung des flexiblen Steuersatzes.Die Regierung hatte die Mineralölsteuer auf Benzin um 37 Prozent, damit so stark wie nie zuvor, auf 516 Won pro Liter gesenkt. Die Senkung wurde mit Wirkung ab dem 1. Januar 2023 auf 25 Prozent zurückgenommen.Seitdem wurde die Gültigkeitsdauer des gesenkten Steuersatzes nun insgesamt neunmal verlängert.