Musikverlag Hybe zeigt Manager von Sublabel wegen internen Konflikts an

Photo : YONHAP News

Südkoreas größter K-Pop-Musikverlag Hybe hat Anzeige gegen Manager des Sublabels ADOR erstattet.Unter anderem wurde die Geschäftsführerin Min Hee-jin wegen Vertrauensbruchs und anderer Vorwürfe angezeigt.Zwischen Hybe und dem Unterlabel war es zu einem Konflikt gekommen, weil eine Gruppe um Min versucht haben soll, die Kontrolle über das Unterlabel zu erlangen. Die Hauptbeschuldigte weist die Vorwürfe zurück. Sie wirft Hybe außerdem vor, das Hauptkonzept der Gruppe New Jeans und deren Choreografie für eine neue Gruppe übernommen zu haben.Hybe teilte unterdessen mit, bei einer am Montag begonnen Untersuchung Beweise dafür gesammelt zu haben, dass das Management von ADOR auf Mins Initiative Kontrolle über das Sublabel erlangen wollte. Demnach sei bei ADOR darüber diskutiert worden, die Verträge mit NewJeans zu beenden.Min hatte am Donnerstag bei einer Pressekonferenz die Vorwürfe zurückgewiesen. Sie habe weder den Plan, noch die Absicht, die Management-Kontrolle zu übernehmen. Auch habe sie solche Pläne nicht umgesetzt. Den Vorwurf des Vertrauensbruchs wies sie ebenfalls von sich. Sie frage sich, warum private Unterhaltungen zu einer so ernsten Angelegenheit aufgeblasen werden.Nicht sie sei es, die Hybe betrogen habe. Stattdessen habe Hybe sie betrogen. Es handele sich um eine Falle, um sie loszuwerden, nachdem man sie nach Belieben ausgequetscht habe, so Min.