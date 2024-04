ISO-Treffen über KI-Normung findet in Seoul statt

Photo : YONHAP News

Experten aus aller Welt, einschließlich Vertretern führender KI-Unternehmen, haben sich in Seoul versammelt, um über die Normung künstlicher Intelligenz zu sprechen.Die Koreanische Agentur für Technologie und Standards teilte am Montag mit, dass die Plenarversammlung des KI-Normenausschusses „ISO/IEC JTC 1/SC 42 - Artificial Intelligence“ vom Montag bis Freitag stattfinde. Die Tagung werde von der Internationalen Organisation für Normung (ISO) und der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) gemeinsam veranstaltet.Das Organ ist zuständig für die Ausarbeitung von Standards für die verschiedenen Anwendungsbereiche von KI.Bei dem diesmaligen Treffen wird die Entwicklung internationaler Normen für Gebiete erörtert, auf die die Industrie große Aufmerksamkeit richtet, darunter ethische Fragen im Zusammenhang mit generativer KI.Mit dem Aufkommen generativer KI, darunter ChatGPT, entwickelt sich KI zum sogenannten Gamechanger, der für eine Wende der künftigen Industrie sorgen wird. Die südkoreanische Regierung setzt sich ihrerseits für eine größere Beteiligung koreanischer Unternehmen am Markt für KI-Halbleiter und den digitalen Wandel der Industrie ein.