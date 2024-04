Südkorea mit Rekordzahl an KI-Patenten, aber ohne neues Basismodell

Photo : YONHAP News

Südkorea verfügt über eine hohe Anzahl an KI-Patenten, es konnte aber kein neues Basismodell entwickelt werden.Das geht aus dem Bericht „2024 AI Index Report“ hervor, den das Standford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence am Montag (Ortszeit) veröffentlichte.Dem Bericht zufolge verfügt Südkorea mit Stand 2022 über 10,26 KI-Patente pro 100.000 Einwohner. Unter den untersuchten Ländern war dies die höchste Anzahl.Auf Platz zwei landete Luxemburg mit 8,73, gefolgt von den USA mit 4,23. Japan belegte mit 2,53 den vierten Platz.Jedoch konnte in Südkorea letztes Jahr kein einziges Basismodell entwickelt werden. Ein solches dient als Grundlage für Technologien für generative künstliche Intelligenz.Die USA hingegen haben 109 Basismodelle entwickelt, so viele wie kein anderes Land. Dahinter folgten China mit 20 und Großbritannien mit acht.Das Fehlen neuer Basismodelle sorgt möglicherweise für eine Abwanderung von Fachkräften mit KI-Expertise.Denn der Indikator für die Abwanderung von KI-Talenten pro 10.000 LinkedIn-Mitglieder betrug für Südkorea minus 0,3. Das deutet darauf hin, dass KI-Experten bessere Angebote aus dem Ausland erhalten.Bei den privaten Investitionen in KI führten die USA mit 67,2 Milliarden Dollar die Liste an. China folgte mit 7,26 Milliarden Dollar auf Platz zwei. Südkorea lag mit 1,39 Milliarden Dollar an neunter Stelle.