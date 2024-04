Sechs ausländische Städte für Erprobung koreanischer Smart-City-Dienste ausgewählt

Photo : YONHAP News

Südkoreas Smart-City-Dienste werden in sechs Städten im Ausland erprobt.Der Auswahlausschuss für das Projekt „K-City Network“ habe am Dienstag sechs Städte für die Erprobung in diesem Jahr ausgewählt, teilte das Ministerium für Land, Infrastruktur und Verkehr am Mittwoch mit.Bei dem Projekt handelt es sich um ein Programm zur Entwicklung intelligenter Städte im Ausland auf der Grundlage der Kooperation zwischen den Regierungen. Ziele sind die Exportunterstützung von Unternehmen im Bereich Smart City und der Aufbau globaler Netzwerke.Dabei können koreanische Unternehmen in Kooperation mit ausländischen Städten dort smarte Dienstleistungen unter Anwendung von Spitzentechnologien wie künstlicher Intelligenz und digitalem Zwilling aufbauen und erproben.Ausgewählt wurden Hue (Vietnam), Jakarta (Indonesien), Puerto Princesa (Philippinen), Siem Reap (Kambodscha), Verona (Italien) und New Jersey (USA).Das Landministerium äußerte die Erwartung, dass koreanische Smart-City-Technologien und Dienstleistungen zur Bewältigung von Stadtproblemen in anderen Ländern beitragen und gleichzeitig einheimischen Unternehmen beim Eintritt in Übersee-Märkte helfen werden.