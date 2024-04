US-Denkfabrik: Anzeichen für abgesagten Start zweiten Spionagesatelliten Nordkoreas

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat laut Anzeichen den Start seines zweiten militärischen Aufklärungssatelliten Anfang April auf dem Satellitenstartplatz Sohae vorbereitet, diesen jedoch abgesagt.Entsprechende Erkenntnisse einer Analyse von Satellitenaufnahmen teilte die in Washington ansässige Denkfabrik Zentrum für Strategische und Internationale Studien (CSIS) am Dienstag (Ortszeit) auf ihrer auf Nordkorea spezialisierten Website „Beyond Parallel“.Das CSIS richtete seine Aufmerksamkeit auf Aktivitäten in der Umgebung der VIP-Beobachtungsanlage und im Verwaltungs- und Sicherheitshauptquartier. Die VIP-Beobachtungsanlage hat Machthaber Kim Jong-un häufig besucht, um Starts und Triebwerkstests zu beobachten.Auf Satellitenaufnahmen vom 8. April sind an beiden Orten jeweils drei und zehn Fahrzeuge zu erkennen. Jedoch war am 10. April lediglich eines dieser Fahrzeuge noch dort zu sehen.Die Denkfabrik geht davon aus, dass Nordkorea den Start des Spionagesatelliten vorbereitet, diesen aber aus unbekannten Gründen abgesagt habe.Das noch verbliebene Fahrzeug auf dem Startplatz deute darauf hin, dass der Start zwar verschoben worden sei, die Vorbereitungen aber bald fortgesetzt würden, schrieb das CSIS. Der Start werde in Kürze erwartet, möglicherweise bereits in wenigen Tagen, spätestens bis Ende April.Nordkorea hatte im vergangenen November seinen ersten militärischen Spionagesatelliten Malligyong-1 in die vorgesehene Umlaufbahn gebracht. Das Land hatte angekündigt, dieses Jahr drei weitere Aufklärungssatelliten zu starten.