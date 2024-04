IWF: Staatsschuldenquote Südkoreas wird 2029 fast 60 Prozent betragen

Photo : YONHAP News

Die Staatsschuldenquote Südkoreas hat laut einer Prognose 2021 bereits 50 Prozent überschritten und wird 2029 fast 60 Prozent erreichen.Das geht aus dem am Mittwoch (Ortszeit) veröffentlichten Bericht „Fiscal Monitor“ des Internationalen Währungsfonds (IWF) hervor. Darin wurde das Verhältnis des gesamtstaatlichen Bruttoschuldenstands, die Staatsschulden inklusive der Verschuldung der gemeinnützigen öffentlichen Institutionen, zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) in 37 großen Volkswirtschaften in den Jahren 2015 bis 2029 geschätzt.Der IWF schätzte darin Südkoreas Schuldenquote für das Jahr 2023 auf 55,2 Prozent. Die Quote sei ausgehend von 40,8 Prozent im Jahr 2015 kontinuierlich gestiegen und habe 2021 mit 51,3 Prozent erstmals die 50-Prozent-Marke überschritten, so die Organisation.Dem IWF zufolge wird die Schuldenquote Südkoreas im Jahr 2029 auf 59,4 Prozent steigen.Im Jahr 2023 lag die Schuldenquote in Südkorea unter der in den G7-Ländern. In Japan lag die Quote bei 252,4 Prozent, in Italien bei 137,3 Prozent und in den USA bei 122,1 Prozent. Frankreich verzeichnete 110,6 Prozent, Kanada 107,1 Prozent, Großbritannien 101,1 Prozent und Deutschland 64,3 Prozent.