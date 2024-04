Nordkorea entsendet Wirtschaftsdelegation in den Iran

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat eine Wirtschaftsdelegation in den Iran entsandt.Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA berichtete am Mittwoch, dass eine Delegation des Ministeriums für Außenwirtschaftsbeziehungen unter Leitung von Minister Yun Jong-ho am Dienstag in Pjöngjang in den Iran aufgebrochen sei.Zwar wurden keine näheren Angaben zu der Reise gemacht. Es ist jedoch ungewöhnlich, dass ein hochrangiger nordkoreanischer Beamter den Iran besucht.Es gibt weiterhin Spekulationen, nach denen Nordkorea und der Iran in Bezug auf ballistische Raketen und die Nukleartechnologie zusammenarbeiten.Beide Länder beliefern zudem Russland mit Waffen. Deshalb wird davon ausgegangen, dass sie anlässlich des diesmaligen Besuchs nicht nur ihre wirtschaftliche Kooperation, sondern auch ihre militärische Zusammenarbeit auf einer prorussischen Basis vertiefen könnten.