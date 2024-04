Pianist Cho Seong-jin wird Artist-in-Residence der Berliner Philharmoniker

Photo : YONHAP News

Der koreanische Pianist Cho Seong-jin wird in der Saison 2024/25 Artist-in-Residence bei den Berliner Philharmonikern.Nach Angaben auf der Website des Sinfonieorchesters wird Cho in der Saison fünf Programme absolvieren, darunter zwei Konzerte mit den Berliner Philharmonikern.Im Oktober ist ein Orchesterkonzert geplant, bei dem das 1. Klavierkonzert von Schostakowitsch aufgeführt wird. Im Dezember wird Cho bei einem Kammermusikabend mit Musikern der Berliner Philharmoniker auftreten, bei dem Werke von Brahms, Ligeti und Bartók gespielt werden.Im Januar nächsten Jahres ist ein Kammermusikabend mit Mitgliedern der Karajan-Akademie der Berliner Philharmoniker vorgesehen. Im März wird Cho mit den Philharmonikern das 5. Klavierkonzert von Beethoven, bekannt als „Kaiserkonzert“, aufführen. Im April wird er bei einem Rezital alle Klavierwerke von Ravel spielen.Cho sagte in einem auf der Website des Orchesters veröffentlichten Interview, dass die Residency bei den Berliner Philharmonikern für ihn eine große Ehre sei.