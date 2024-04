Unternehmensstimmung wegen Nahostkrise verschlechtert

Photo : KBS News

Die Unternehmensstimmung in Südkorea hat sich aufgrund der Krise im Nahen Osten eingetrübt.Wie der Koreanische Unternehmerverband FKI am Mittwoch mitteilte, sei der Geschäftsklimaindex BSI für Mai im Vormonatsvergleich um 3,7 Punkte auf 94,9 gesunken. Der Wert sei bei einer Befragung der 600 umsatzstärksten Unternehmen im Land ermittelt worden.Ein Wert über 100 besagt, dass die Konjunkturaussichten verglichen mit dem Vormonat positiv sind. Ein Wert unter 100 weist auf negative Aussichten hin.FKI erklärte, dass der BIS für die Aussichten seit Februar stets gestiegen sei und sich im letzten Monat dem Richtwert von 100 genähert habe. Es werde davon ausgegangen, dass die Verschlechterung der Konjunkturstimmung infolge der Eskalation im Nahen Osten zu einem abrupten Rückgang des Werts geführt habe.In allen untersuchten Bereichen, darunter Export, Beschäftigung, Investitionen, Binnennachfrage und Rentabilität, wurden trübe Aussichten ermittelt.Der BSI für das verarbeitende Gewerbe liegt den zweiten Monat in Folge unter dem Richtwert von 100. Der Index für das nicht-verarbeitende Gewerbe liegt den fünften Monat in Folge unterhalb dieser Marke.Der Index für den Sektor allgemeine Maschinen und Präzisionsmaschinen sowie Ausrüstung ist als Folge der geschrumpften globalen Nachfrage nach Elektroautos gegenüber dem Vormonat um 30,5 Punkte auf 89,5 gefallen. Auch Sekundärbatterien fallen in diesen Bereich.