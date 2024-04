Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Mittwoch um 2,01 Prozent zugelegt.Die Hauptbörse beendete den Handel bei einem Stand von 2.675,75 Zählern.Han Ji-young von Kiwoom Securities sagte gegenüber der Nachrichtenagentur Yonhap, dass es weiter Hoffnung auf Zinssenkungen in den USA gebe. Grund seien die jüngsten Daten zum Einkaufsmanagerindex in den USA und ein starkes Abschneiden von Aktien, die mit Künstlicher Intelligenz zusammenhängen, darunter die Nvidia-Aktie.