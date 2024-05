Hauptstädter wählen Han-Fluss als Wahrzeichen von Seoul aus

Photo : YONHAP News

Die Hauptstädter betrachten den Han-Fluss als Symbol von Seoul.In den Augen der ausländischen Bewohner der Hauptstadt symbolisiert insbesondere der Gwanghwamun-Platz Seoul.Entsprechende Ergebnisse der Umfrage „Seoul Survey 2023“ veröffentlichte die Stadtverwaltung am Donnerstag. Befragt wurden 20.000 Haushalte mit insgesamt 35.881 Mitgliedern ab 15 Jahren.48,3 Prozent der Hauptstädter nannten den Han-Fluss als Wahrzeichen von Seoul. Auf den Plätzen zwei bis vier rangierten der Gwanghwamun-Platz mit 36,1 Prozent, die alten Paläste mit 32,3 Prozent und der N Seoul Tower mit 17,2 Prozent. Die Teilnehmer konnten mehrere Antworten auswählen.In einer Umfrage bei 2.500 Ausländern, die sich wenigstens 91 Tage in Seoul aufgehalten haben, lag der Gwanghwamun-Platz mit 45,9 Prozent an der Spitze. Dahinter folgten die alten Paläste mit 41,4 Prozent, Dongdaemun Design Plaza mit 25,6 Prozent und der Han-Fluss mit 23,1 Prozent.Auf die Frage nach Seouls Attraktivität wurden bequeme Verkehrsmöglichkeiten, die Vielfalt an Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants und die Sicherheit am häufigsten genannt.