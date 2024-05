Kreml: Russland will Beziehungen mit Nordkorea in allen möglichen Bereichen weiterentwickeln

Photo : YONHAP News

Russland beabsichtigt laut dem Kreml, die Beziehungen mit Nordkorea in allen möglichen Bereichen weiterzuentwickeln.Russland schätze seine bilateralen Beziehungen zu Nordkorea sehr, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Mittwoch (Ortszeit) vor der Presse.Nordkorea sei Russlands guter und vielversprechender Partner, sagte er auf die Frage, ob Russland die Lieferungen von raffiniertem Öl an Nordkorea über die vom UN-Sicherheitsrat beschlossene Obergrenze hinaus gesteigert habe. Die Obergrenze liegt bei 500.000 Barrel im Jahr.Der Sprecher lehnte es ab, die Frage nach Medienberichten über den Einsatz nordkoreanischer Raketen durch Russland in dessen „spezieller Militäroperation“ in der Ukraine zu beantworten. Dies sei eine Angelegenheit im militärischen Bereich, daher könne er sich dazu nicht äußern, hieß es.