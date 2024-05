Veteranenministerin trifft in Berlin Hinterbliebene von nach Südkorea entsandtem medizinischen Personal

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Ministerin für Patrioten- und Veteranenangelegenheiten, Kang Jung-ai, hat Hinterbliebene von Mitgliedern des nach dem Koreakrieg nach Südkorea entsandten deutschen medizinischen Personals zu einer Zusammenkunft in Berlin eingeladen.Nach Angaben des Veteranenministeriums kam Kang am Donnerstag (Ortszeit) mit elf Hinterbliebenen von sieben Mitgliedern des medizinischen Personals zusammen.Kang teilte dabei die Absicht Südkoreas mit, nicht nur die Generation der Kriegsteilnehmer, sondern auch deren Nachfahren zu ehren. Sie versprach, dafür zu sorgen, dass das Engagement des deutschen medizinischen Hilfskorps weiterhin in Erinnerung bleibe.Das Deutsche Rote Kreuz hatte von Mai 1954 bis März 1959 ein Krankenhaus in der südkoreanischen Hafenstadt Busan betrieben, wo rund 230.000 Patienten behandelt wurden. Die entsandten deutschen Ärzte und das Pflegepersonal beteiligten sich auch an der Ausbildung von Koreanern.