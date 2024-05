Medizinprofessoren nehmen sich heute frei

Photo : YONHAP News

Medizinprofessoren von etwa 20 medizinischen Fakultäten in Südkorea nehmen sich am heutigen Freitag frei.Die Mitglieder eines Dringlichkeitsausschusses von Medizinprofessoren an etwa 20 Universitäten beschlossen, heute ambulante Behandlungen und Operationen abzusagen.Dies solle dazu dienen, die hohe Arbeitsbelastung der Professoren im Zuge des durch die falsche Gesundheitspolitik der Regierung verursachten Notfallsystems zu bewältigen, erklärte das Komitee.Das Gremium teilte mit, dass Krankenhäuser entgegen anderslautender Mitteilungen der Regierung an ihre Grenzen stießen. Medizinprofessoren würden sich auf die Behandlung schwerkranker Patienten konzentrieren und ihre Arbeitszeit auf 60 Stunden in der Woche begrenzen.Es wird davon ausgegangen, dass sich etwa 50 Universitätskliniken der Auszeit anschließen.