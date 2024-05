Nordkorea riss von Südkorea gebaute Feuerwache am Berg Geumgang ab

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat Ende April eine Feuerwache im Besitz der südkoreanischen Regierung in der Sondertourismuszone Berg Geumgang abgerissen, wie jetzt bestätigt wurde.Die Regierung äußere starkes Bedauern über den einseitigen Abriss der Feuerwehrstation durch Nordkorea, die sie in der Zone des Bergs Geumgang errichtet habe, sagte der Sprecher des südkoreanischen Vereinigungsministeriums, Koo Byung-sam, am Freitag vor der Presse.Die Regierung fordere Nordkorea mit Nachdruck dazu auf, den Abriss südkoreanischer Einrichtungen sofort einzustellen, hieß es weiter.Bei der abgebauten Anlage handelte es sich um ein zweistöckiges Feuerwehrgebäude mit einer Gesamtgeschossfläche von 890 Quadratmetern auf einem 4.900 Quadratmeter großen Gelände. Das Gebäude befand sich gegenüber dem Zentrum für Wiedersehen getrennter Familien am Rande der Sondertourismuszone. Die südkoreanische Regierung hatte insgesamt 2,2 Milliarden Won (1,6 Millionen Dollar) für den Bau und die Anschaffung von Ausrüstung eingesetzt.Die Regierung teilte mit, dass sie rechtliche Schritte gegen die Verletzung südkoreanischer Eigentumsrechte durch Nordkorea erwäge.Nach dem erfolglosen Spitzentreffen mit den USA im Februar 2019 in Hanoi hatte Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un im Oktober jenes Jahres angeordnet, südkoreanische Anlagen zu entfernen. Daraufhin wurden Einrichtungen südkoreanischer Unternehmen der Reihe nach abgerissen.