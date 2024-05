Regierung will öffentliches Adoptionssystem aufbauen

Photo : YONHAP News

Die Regierung will ein Adoptionssystem aufbauen, bei dem der Staat die Verantwortung für die Sicherheit und Betreuung aller Adoptivkinder trägt.Sollte ein solches System eingeführt werden, werden nicht die privaten Adoptionsvermittlungsstellen, sondern der Staat und die Gebietskörperschaften Kinder mit geeigneten Adoptiveltern zusammenbringen. Sie werden auch bei der Eingewöhnung von Adoptivfamilien Unterstützung leisten.Entsprechende Maßnahmen zur Reform des Adoptionswesens präsentierte das Ministerium für Gesundheit und Wohlfahrt am Freitag, einen Tag vor dem Tag der Adoption.Lokale Regierungen werden demnach Kinder nur dann für Adoptionen in Betracht ziehen, wenn diese als beste Option betrachtet wird. Noch vor Adoptionen sollen lokale Verwaltungschefs als Vormund die betroffenen Kinder schützen. Das Gesundheitsministerium soll untersuchen, ob die adoptionswilligen Eltern geeignet sind.Über Kinder, die ins Ausland adoptiert werden, soll das Gesundheitsministerium entscheiden.Parallel zur Reform des Adoptionssystems will das Ministerium Maßnahmen ergreifen, um die Zahl der Auslandsadoptionen möglichst zu verringern und Inlandsadoptionen zu fördern.Der Anteil der Auslandsadoptionen sank zwar von 43,8 Prozent im Jahr 2022 auf 34,5 Prozent im vergangenen Jahr. Allein im letzten Jahr wurden jedoch 79 Kinder ins Ausland adoptiert.