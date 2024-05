Photo : YONHAP News

Südkoreas Hauptbörse hat zum Wochenschluss zugelegt.Für den Kospi ging es um 0,57 Prozent auf 2.727,63 Zähler nach oben.Grund für den Optimismus an der Börse war laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Yonhap, dass die jüngsten Daten zum US-Arbeitsmarkt Zinnsenkungen in den USA in diesem Jahr nahelegen.In den USA war die Zahl der Arbeitslosen auf den höchsten Stand seit mehr als acht Monaten gestiegen.