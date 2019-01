Regierungslager diskutiert über Maßnahmen gegen sexuelle Gewalt im Sport

Photo : YONHAP News

Das Regierungslager hat Diskussionen darüber aufgenommen, wie sich sexuelle Gewalt und andere Unregelmäßigkeiten in der Sportwelt ausrotten lassen.Zum Auftakt der Sitzung zu dem Thema forderte der Vorsitzende des parlamentarischen Ausschusses für Kultur, Sport und Tourismus An Min-suk, dass eine Anhörung zu Fällen des sexuellen Missbrauchs im Sport angesetzt werden sollte.Dabei sollte ein Schlaglicht auf zunehmende Vorwürfe gegen einen einflussreichen Professor an der Koreanischen Nationaluniversität für Sport und das Nationale Sport- und Olympia-Komitee geworfen werden.Bildungsministerin Yoo Eun-hae betonte die Notwendigkeit, das auf den Elitesport konzentrierte nationale Bildungssystem zu reformieren sowie die kulturelle Verschlossenheit der Sportkreise aufzubrechen.Auch Kulturminister Do Jong-hwan und die Ministerin für Gleichstellung und Familie Jin Sun-mee stimmten der Notwendigkeit zu, grundlegende Reformmaßnahmen zu ergreifen, um sexuelle Gewalt im Sport zu beseitigen.Die Sportwelt und die südkoreanische Gesellschaft insgesamt wurden in den letzten Wochen durch Aussagen von Sportlerinnen aufgerüttelt, die über sexuelle Gewalt durch ihre Trainer berichtet hatten.Zunächst hatte die Olympiasiegerin im Shorttrack Shim Suk-hee ausgesagt, wiederholt von ihrem Trainer vergewaltigt worden zu sein. Daraufhin enthüllte die Judokämpferin Shin Yu-yong, dass ihr das Gleiche widerfahren sei.