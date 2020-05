Kospi schließt im Minus

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Leitbörse hat am Donnerstag im Minus geschlossen.Der Kospi verlor 0,13 Prozent auf 2.028,54 Zähler.Grund für den Rückgang war ein erneuter Anstieg der Covid-19-Infektionszahlen in Südkorea. Mit 79 neuen Fällen wurde der höchste Wert seit 53 Tagen erreicht. Nach der Senkung des Leitzinses auf das Rekordtief von 0,5 Prozent hatte die Börse am Morgen zunächst zulegen können.Die Häufung der Infektionen hat mit einem Logistikzentrum des Versandhändlers Coupang in Bucheon, westlich von Seoul, zu tun.Der Markt werde außerdem von zunehmender Unsicherheit angesichts des Ausblicks der Zentralbank erfasst, sagte Noh Dong-kil von NH Investment & Securities der Nachrichtenagentur Yonhap.Die Notenbank hatte in ihrem Ausblick ihre Wachstumsprognose für Südkorea für das laufende Jahr auf minus 0,2 Prozentpunkte herabgesetzt. Es wäre das schwächste Ergebnis seit über 20 Jahren.