Oscar-Gewinnerin Youn Yuh-jung erhält höchsten Kulturorden

Photo : YONHAP News

Die Schauspielerin Youn Yuh-jung erhält den höchsten Kulturorden Geumgwan.Die Oscar-Gewinnerin ist unter den 29 Künstlerinnen und Künstlern, die vom Kulturministerium und der Koreanischen Behörde für Kreativinhalte am Donnerstag als Preisträger vorgestellt wurden.Mit Youn gewann erstmals eine Schauspielerin oder ein Schauspieler aus Korea einen Oscar. Sie war für ihre Nebenrolle im Film "Minari" ausgezeichnet worden. In ihrer Heimat wird ihr nun der Geumgwan-Orden überreicht, die höchste Auszeichnung im Kultur- und Kunstbereich.Die zweithöchste Auszeichnung auf diesem Gebiet, der Eungwan-Orden, geht an den Singer-Songwriter Lee Jang-hee und Regisseur Lee Chun-yeon. Die dritthöchste Auszeichnung, Bogwan, erhalten die Schauspieler Song Jae-ho und Park In-hwan sowie Drehbuchautor Noh Hee-kyung.Auch der Präsidenten-Orden und andere Auszeichnungen für Kulturschaffende werden verliehen. Preisträger sind unter anderem Schauspieler Jung Woo-sung und Sänger Lee Juck.