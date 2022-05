Hyundai und Kia wollen 21 Billionen Won in E-Auto-Produktion in Korea investieren

Photo : YONHAP News

Hyundai Motor und seine Tochter Kia wollen bis 2030 21 Billionen Won (knapp 17 Milliarden Dollar) in die Elektroauto-Produktion in Südkorea investieren.Das gab Hyundai Motor Group am Mittwoch bekannt.Die Unternehmensgruppe will die Jahresproduktion von Elektrofahrzeugen im Inland von schätzungsweise 350.000 Einheiten in diesem Jahr auf 1,44 Millionen Einheiten im Jahr 2030 steigern.Beide Autohersteller gaben das Ziel aus, im Jahr 2030 weltweit 3,23 Millionen Elektroautos zu fertigen. Nach dem Plan sollen 45 Prozent davon in Südkorea vom Band laufen.Kia will hierfür in Hwaseong in der Provinz Gyeonggi mit Einsatz von mehreren hundert Milliarden Won ein E-Auto-Werk für sogenannte Purpose-built Vehicles mit einer Jahresproduktionskapazität von 150.000 Einheiten bauen.