Außenminister trifft Botschafter zentralasiatischer Staaten

Photo : YONHAP News

Außenminister Park Jin hat die Botschafter von fünf zentralasiatischen Ländern getroffen und die Erweiterung der Kooperation vorgeschlagen.Laut dem Außenministerium kam Park am Mittwoch mit den Botschaftern von Kasachstan, Tadschikistan, Usbekistan, Turkmenistan und Kirgisistan zusammen und diskutierte mit ihnen über Kooperationsmöglichkeiten. Südkorea feiert dieses Jahr das 30. Jubiläum der Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit diesen Ländern.Park sagte, die Regierung von Yoon Suk Yeol strebe nach einem global zentralen Staat, der zu Freiheit, Frieden und Wohlstand beitrage. Er glaube, dass im Prozess der Ausführung dieser außenpolitischen Strategie die Zusammenarbeit mit Zentralasien von großer Bedeutung sei.Park bat außerdem um Zentralasiens Unterstützung für die Bewerbung der Stadt Busan um die Expo 2030.Laut dem Außenministerium gratulierten die Diplomaten Südkorea zum erfolgreichen Start der Trägerrakete Nuri am Dienstag. Sie hätten sich dafür bedankt, dass Südkoreas neue Regierung Gewicht auf die Kooperation mit Zentralasien lege.Der kasachische Botschafter Bakyt Dyussenbayev gratulierte Park zum Amtsantritt und betonte, dass die zentralasiatische Region in der Außenpolitik der Republik Korea stets eine wichtige Rolle gespielt habe. Er äußerte die Hoffnung, dass auch Südkoreas neue Regierung der Region besonderes Interesse entgegenbringen werde.