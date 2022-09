Südkorea, USA und Japan halten morgen Anti-U-Boot-Übung ab

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Marine hat offiziell angekündigt, am Freitag auf hoher See im Ostmeer gemeinsam mit den USA und Japan eine Übung zur Anti-U-Boot-Kriegsführung abzuhalten.Wie die Marine am Donnerstag mitteilte, sei die Übung dafür gedacht, inmitten der anhaltenden Bedrohung durch Nordkoreas Atomwaffen und Raketen die Fähigkeit zur Reaktion auf die wachsende Bedrohung durch nordkoreanische U-Boote zu verstärken. Dabei wurde auf die verbesserten Fähigkeiten Nordkoreas in Bezug auf U-Boot-gestützte ballistische Raketen (SLBM) hingewiesen.Bei der Übung werden der Zerstörer Munmu der Große der südkoreanischen Marine und der nukleargetriebene Flugzeugträger der US-Marine USS Ronald Reagan sowie der Lenkwaffenkreuzer USS Chancellorsville zum Einsatz kommen. Die Japanischen Maritimen Selbstverteidigungsstreitkräfte werden den Zerstörer Asahi schicken.Die drei Länder hatten im April 2017 zum ersten Mal eine gemeinsame Übung zur U-Boot-Abwehr abgehalten, seitdem jedoch nicht mehr.