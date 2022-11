Südkorea führt ethische Grundsätze für Metaverse ein

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat ethische Grundsätze für das Metaverse aufgestellt.Es handelt sich um auf Autonomie beruhende Prinzipien, mit denen Metaverse-Teilnehmer und Interessenten zu einem verantwortungsvollen Handeln aufgefordert werden, damit sie die Rechte anderer Personen nicht verletzen.Das Ministerium für Wissenschaft und IKT präsentierte bei einem Ministertreffen am Montag entsprechende ethische Prinzipien für das Metaverse.Die Grundsätze sind rechtlich nicht bindend und sollten alle Menschen zur freiwilligen Selbstdisziplin anregen. Denn im Zuge der Entwicklung, des Betriebs und der Nutzung des Metaversums werde dieses immer mehr Einfluss bekommen.Die Regierung will beispielsweise eine maßgeschneiderte Aufklärung für Grund- und Mittelschüler über die Ethik für das Metaverse unterstützen. Zugleich will sie detaillierte Ethikregeln für jedes Gebiet, darunter Entwicklung, Betrieb und Nutzung, ausarbeiten.