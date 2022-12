Erstes Manöver von Südkoreas Mondorbiter Danuri für Eintritt in Orbit gelingt

Photo : KBS News

Südkoreas erster Mondorbiter Danuri hat am Samstag gegen 2.45 Uhr seine erste Lunar Orbit Insertion (LOI), ein Manöver für den Eintritt in eine Mondumlaufbahn in Höhe von 100 Kilometern, planmäßig durchgeführt.Das gaben das Koreanische Forschungsinstitut für Luft- und Raumfahrt (KARI) und das Ministerium für Wissenschaft und IKT am Montag bekannt.Das erste LOI-Manöver war das wichtigste Manöver, damit Danuri auf stabile Weise in der Mondschwerkraft gefangen wird und nicht am Mond vorbeifliegt.KARI analysierte nach dem ersten Manöver rund zwei Tage lang Orbitinformationen. Es stellte sich heraus, dass der Orbiter am Montag auf die Zielgeschwindigkeit verlangsamt hat.Forscher des Instituts sagten, dass Danuri in der Mondschwerkraft gefangen worden und zum wahren Mondorbiter geworden sei, der in einem Mondorbit kreise.Danuri befindet sich derzeit in einer elliptischen Umlaufbahn, die am nächsten 109 Kilometer von der Mondoberfläche und am fernsten 8.920 Kilometer davon entfernt ist. Seine Umlaufzeit beträgt 12,3 Stunden.Danuri wird vier weitere LOI-Manöver vollführen, um sich auf einer kreisförmigen Umlaufbahn in Höhe von 100 Kilometern über dem Mond einzupendeln. Es kann am 29. Dezember festgestellt werden, ob dies gelungen ist.Das zweite LOI-Manöver ist am 21. Dezember geplant.