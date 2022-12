Südkoreas Mondorbiter Danuri tritt in elliptische Mondumlaufbahn ein

Photo : KBS News

Südkoreas erste Mondsonde Danuri hat 135 Tage nach dem Start eine Umlaufbahn des Mondes erreicht und ist auf stabile Weise in der Mondschwerkraft eingefangen worden.Nach seinem Start am 5. August flog der Mondorbiter nicht direkt zum Mond, sondern machte zum Treibstoffsparen 135 Tage lang einen Umweg über eine Strecke von sechs Millionen Kilometern. Am 17. Dezember gelangte Danuri zur ersten Hürde bei der Orbit-Einfügung.Die Orbit-Einfügung (Orbit Insertion) ist eine schwierige Aufgabe. Bei einem kleinsten Fehler kann die Sonde in den Weltraum abdriften oder auf dem Mond abstürzen.Die Analyse der Orbitinformationen ergab, dass Danuri auf stabile Weise in einen Mondorbit eingetreten ist.Cho Young-ho, Leiter des Teams für Missionsbetrieb des Monderkundungsprojekts am Koreanischen Institut für Luft- und Raumfahrtforschung (KARI), sagte, wenn die Geschwindigkeit nicht reduziert werden könnte, dann könnte der Orbiter nicht in der Mondschwerkraft eingefangen werden und würde abdriften. Dann würde er wieder weit weg fliegen.Danuri kreist derzeit auf einer elliptischen Umlaufbahn um den Mond mit einer Umlaufzeit von rund zwölf Stunden.Die Umlaufbahn, auf der Danuri seine Missionen durchführen soll, befindet sich in einer Höhe von 100 Kilometern über dem Mond.Der Orbiter wird noch vier weitere Manöver der Orbit-Einfügung durchführen, um sich dem Zielorbit zu nähern. Es kann um den 29. Dezember festgestellt werden, ob sich Danuri im Zielorbit eingependelt hat.Kim Dae-kwan, Leiter des Monderkundungsprojekts des KARI, sagte, man tätige für die Vorstufe der Fahrt in die Tiefen des Alls durch die Monderkundung Investitionen und unternehme Bemühungen.Danuri sendete auf dem Weg zum Mond Bilder des Mondumlaufs und ein Musikvideo der K-Pop-Band BTS, das auf dem Nutzlast mitgebracht wurde, an die Erde. Wenn sich der Orbiter in seinem Zielorbit erfolgreich eingependelt hat, wird er ab Februar Daten über den Mond an die Erde schicken.