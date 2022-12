Mondorbiter Danuri führt zweites Manöver der Orbit-Einfügung durch

Photo : KBS News

Südkoreas erste Mondsonde Danuri (KPLO) hat am Mittwoch sein zweites Manöver für den Eintritt in seinen Zielorbit durchgeführt.Das Koreanische Institut für Luft- und Raumfahrtforschung (KARI) teilte mit, dass das zweite Manöver der Lunar Orbit Insertion (LOI) am 21. Dezember ab 5.10 Uhr 20 Minuten lang erfolgt sei. Laut der Analyse der ersten Daten fliege der Orbiter plangemäß.Um festzustellen, ob das Manöver vollständig ordnungsgemäß erfolgt sei, müsse man etwa zwei Tage lang Daten von Danuri erhalten und diese analysieren, erläuterte das Institut.Bei der Orbit Insertion (Orbit-Einfügung) geht es darum, die Geschwindigkeit zu reduzieren und sich allmählich dem Mond anzunähern, damit sich die Sonde in seinem Zielorbit auf stabile Weise einpendeln kann.Der Zielorbit von Danuri ist eine kreisförmige Umlaufbahn in Höhe von 100 Kilometern über dem Mond. Um zu dieser Umlaufbahn zu gelangen, müssen insgesamt fünf Manöver der Orbit-Einfügung vollführt werden.Danuri hatte am 17. Dezember das erste Manöver erfolgreich absolviert. Das dritte Manöver ist am 23. Dezember geplant.