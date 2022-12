Start der ersten zivil entwickelten Trägerrakete Südkoreas erneut abgesagt

Photo : YONHAP News

Der Teststart von HANBIT-TLV, der ersten von einem privaten Unternehmen in Südkorea entwickelten Trägerrakete, ist erneut abgesagt worden.Zum Absagen des am Mittwoch geplanten Starts kam es, nachdem der Start zwei Tage zuvor wegen der Wetterlage und am Vortag aufgrund eines technischen Problems verschoben worden war.Das koreanische Raumfahrt-Startup Innospace, das HANBIT-TLV entwickelte, teilte mit, dass die optimalen Startvorbereitungen am Raumfahrtzentrum Alcântara in Brasilien am Mittwoch um 7.02 Uhr Ortszeit abgeschlossen worden seien. Der Versuch sei jedoch abgesagt worden.Innospace ermittelt derzeit gemeinsam mit der brasilianischen Luftwaffe die genaue Ursache. Es wurde festgestellt, dass dies nicht an einem Problem der Trägerrakete liegt.Einen neuen Starttermin will die Firma nach Beratungen mit der brasilianischen Luftwaffe festlegen.