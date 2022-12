Südkoreas Mondorbiter Danuri tritt in Zielorbit ein

Photo : YONHAP News

Südkoreas erster Mondorbiter Danuri ist erfolgreich in seinen Zielorbit in Höhe von 100 Kilometern über dem Mond eingetreten.Das gaben das Ministerium für Wissenschaft und IKT sowie das Koreanische Institut für Luft- und Raumfahrtforschung (KARI) am Mittwoch bekannt.Danuri umkreist derzeit den Mond in einer Höhe von 100±30 Kilometern mit einer Umlaufzeit von etwa zwei Stunden.Nach dem Start am 5. August vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida gelangte der Mondorbiter nach einem viereinhalbmonatigen Flug am 17. Dezember in eine Mondumlaufbahn.Ursprünglich war geplant, dass Danuri fünf Manöver der sogenannten Orbit-Einfügung durchführt, um den Zielorbit in Höhe von 100 Kilometern zu erreichen. Dies gelang der Sonde jedoch nach lediglich drei Manövern.KARI-Forscher wollen nach einem einmonatigen Probebetrieb ab Februar nächsten Jahres die Monderkundung mit Danuri durchführen.Der Orbiter ist mit sechs Nutzlasten, darunter einer hoch auflösenden Kamera, ausgestattet.Sollte Danuri seine Mondmission beginnen, wird Südkorea das weltweit siebte Land sein, das eine Monderkundung durchführt. Bisher gelang dies lediglich Russland, den USA, Japan, Europa, China und Indien.