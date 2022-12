Winter würde bei aktuellen Treibhausgasemissionen Ende des 21. Jh. im Süden Koreas verschwinden

Photo : YONHAP News

Sollten die aktuellen Treibhausgasemissionen fortgesetzt werden, würde laut einer Prognose in den südlichen Gebieten Südkoreas Ende dieses Jahrhunderts der Winter verschwinden.Der südkoreanische Wetterdienst KMA sah auf der Grundlage des Sechsten Sachstandsberichts des Weltklimarats IPCC den Klimawandel auf der koreanischen Halbinsel voraus. Das ergab, dass abhängig vom Ausmaß der Kohlendioxid-Emissionen die Klimaaussichten sehr unterschiedlich ausfallen.Laut dem Szenario (SSP5-8.5), dass die Treibhausgasemissionen auf dem aktuellen Niveau anhalten würden, würde die Jahresdurchschnittstemperatur in der Hauptstadtregion Südkoreas Ende dieses Jahrhunderts (2081 bis 2100) gegenüber derzeit um 6,7 Grad Celsius steigen. In Gwangju würde die Zahl der Tage, an denen eine große Hitze herrscht, von derzeit 21,4 Tagen sehr stark auf 118,1 Tage im Jahr klettern.Demnach würde in den meisten Regionen der Sommer über die Hälfte eines Jahres ausmachen. In Seoul würde der Sommer 188 Tage dauern, in Daegu 198 Tage.Dagegen würde der Winter sowohl in Gwangju als auch in Daegu und Busan keinen Tag haben. In allen südlichen Gebieten mit Ausnahme eines Teils der Region Nord-Gyeongsang würde es keinen Winter mehr geben.