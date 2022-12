Mondorbiter Danuri beginnt nächstes Jahr mit Monderkundung

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Mondorbiter Danuri, der inzwischen seinen Zielorbit erfolgreich erreicht hat, wird möglicherweise im kommenden Februar mit der Monderkundung beginnen.Seine wichtigste Aufgabe liegt darin, mögliche Landeplätze auf dem Mond zu finden. Die Sonde wird mit einer hoch auflösenden Kamera die Mondoberfläche untersuchen, um geeignete Orte für eine Mondlandefähre herauszufinden, die Südkorea im Jahr 2032 starten will.Danuri soll feststellen, ob es Wasser auf dem Südpol des Mondes gibt, und damit bei der Suche nach potentiellen Landeplätzen eine bemannte Mondlandung der USA unterstützen.Es zählt auch zu seinen wichtigen Aufträgen, herauszufinden, wo sich Bodenschätze wie Titan auf dem Mond befinden.Zudem werden weltweit erstmals die Erstellung einer polarisierenden Landkarte und die Kommunikation im Weltrauminternet getestet.Da derzeit ein Drittel des Treibstoffs übrig ist, könnte der Obiter voraussichtlich ein Jahr lang ohne Weiteres im Einsatz sein.Es wird erwartet, dass die von Danuri zu sammelnden Daten die Erkundungstechnologie um eine Stufe erhöhen werden.Jin Ho, Professor für Weltraumwissenschaft an der Kyung-Hee-Universität, sagte, der Mond sei der nächste Himmelskörper, zu dem man reisen könne. Dorthin zu gehen und die technologische Fähigkeit zur Erkundung zu sichern, könne ein sehr wichtiges Ziel sein.Südkorea will außerdem im ersten Halbjahr nächstes Jahr seine Trägerrakete Nuri zum dritten Mal starten. Die Regierung hat vor, durch vier weitere Starts von Nuri dessen Leistung zu verbessern und mit einheimischer Technologie gefertigte Satelliten im niedrigen Orbit und Mondlandefähren ins All zu schicken.