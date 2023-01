Von Danuri aufgenommene Fotos der Erde veröffentlicht

Photo : YONHAP News

Fotos der Erde, die von Südkoreas erster Mondsonde Danuri aufgenommen wurden, sind erstmals veröffentlicht worden.Danuri erreichte am 27. Dezember seinen Zielorbit über dem Mond.Das Koreanische Institut für Luft- und Raumfahrtforschung (KARI) gab am Dienstag einen Teil der von Danuri gemachten Fotos der Mondoberfläche und der Erde frei.Ein Foto wurde mit der hochauflösenden Kamera Lunar Terrain Imager (LUTI) der Sonde am 24. Dezember in einer Höhe von 344 Kilometern über dem Mond aufgenommen, ein weiteres am 28. Dezember in einer Höhe von 124 Kilometern.Darauf sind Mondkrater und die Erde deutlich zu sehen.KARI will bald auch Fotos, die am Neujahrstag von Danuri aufgenommen wurden, veröffentlichen.