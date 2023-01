Photo : YONHAP News

Aufgrund hoher Feinstaubwerte am Freitag sind in Busan und Ulsan Notfallmaßnahmen zur Feinstaubreduzierung ergriffen worden.Am Samstag werden sehr wahrscheinlich auch in der Hauptstadtregion entsprechende Notfallmaßnahmen gelten.Dort wurden heute vorläufige Reduzierungsmaßnahmen eingeleitet.Ab dem späten Freitagnachmittag werden landesweit Schnee- und Regenfälle erwartet. Nach dem Schnee und Regen soll neben Feinstaub auch gelber Staub nach Südkorea gelangen.