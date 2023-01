Südkorea veröffentlicht Warnung wegen möglichen Absturzes von US-Satelliten nahe koreanischer Halbinsel

Photo : YONHAP News

Südkorea hat wegen des möglichen Absturzes eines US-Satelliten nahe der koreanischen Halbinsel eine Warnung veröffentlicht.Der US-Erdbeobachtungssatellit ERBS könne laut dem südkoreanischen Wissenschaftsministerium nahe der Halbinsel abstürzen, hieß es in der um 7 Uhr veröffentlichten Mitteilung.Das Hauptquartier für Maßnahmen gegen Gefahren aus dem Weltraum kam unterdessen zu einer Sitzung zusammen, um für alle Eventualitäten gewappnet zu sein.Der 2.450 Kilogramm schwere Satellit ERBS (Earth Radiation Budget Satellite) wurde am 5. Oktober 1984 an Bord der Raumfähre Challenger gestartet, um die Strahlungsintensität der Erde zu messen und analysieren. Der Satellit stürzt derzeit auf die Erde.Laut der Analyse der Flugbahn durch das Koreanische Institut für Astronomie und Weltraumwissenschaft mit Stand 4 Uhr am Montag sei die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der Satellit zwischen 12.20 und 13.20 Uhr auf der Erde aufschlagen wird. Auch eine Einschlagstelle im Bereich der koreanischen Halbinsel gelte als möglich.Das Wissenschaftsministerium geht davon aus, dass der Satellit beim Eintritt in die Erdatmosphäre durch die Reibungswärme aufgelöst, verbrennen und großteils verglühen werde. Jedoch sei Vorsicht am Absturzort geboten, weil die Trümmer weit verstreut werden könnten.Das Ministerium will die Bürger frühzeitig warnen, um den Zeitraum des Absturzes sollten die Bürger bei Außenaktivitäten aufpassen und aufmerksam die Nachrichten verfolgen.