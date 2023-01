Südkoreas eigenständig entwickelter Kampfjet KF-21 absolviert erfolgreich Überschalltest

Photo : YONHAP News

Südkoreas eigenständig entwickelter Kampfjet KF-21 "Boramae" hat erstmals erfolgreich einen Überschalltest absolviert.Nach Angaben der Beschaffungsbehörde Defense Acquisition Program Administration am Dienstag habe ein Prototyp um 15.15 Uhr bei einer Übung in Sacheon in der Provinz Süd-Gyeongsang den Überschalltest durchgeführt.Vor sechs Monaten hatte der erste Testflug stattgefunden, etwa 22 Jahre nach der Ankündigung des damaligen Präsidenten Kim Dae-jung, Südkorea zu einem Kraftzentrum der Luftfahrt zu machen, das eigene Kampfjets entwickeln kann.Nach dem ersten Flug im Juli war der Radius der Flüge erweitert worden, auch hinsichtlich der Manövrierfähigkeiten einschließlich Höhe und Geschwindigkeit wurden Steigerungen vorgenommen.Südkoreas Schulungsflugzeug T-50 Golden Eagle hatte seinen Überschalltest im Jahr 2003 bestanden. Das Flugzeug war aber noch gemeinsam mit den USA entwickelt worden.