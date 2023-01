Für Mond-Neujahr landesweit Schnee oder Regen angekündigt

Photo : YONHAP News

Autofahrer müssen sich an den Feiertagen zum Mond-Neujahr ab Samstag auf schwierige Wetterverhältnisse einstellen.Am Mond-Neujahr, am Sonntag, soll es landesweit schneien oder regnen.Am Samstag, dem ersten Feiertag, soll das Land von großer Kälte heimgesucht werden. Die Temperaturen sollen am Morgen bis auf minus 18 Grad in Cheorwon fallen und bis auf minus zehn Grad in Seoul. Damit wird es um bis zu zehn Grad kälter als heute sein.Am Sonntag soll die Kälte zwischenzeitlich etwas nachlassen, ehe es ab Montagnachmittag erneut einen Temperatursturz geben soll.Der letzte Feiertag, der Dienstag, soll der bislang kälteste Tag dieses Winters werden. In den zentralen Gebieten soll das Quecksilber in den Bereich von minus 15 Grad fallen, darunter in Seoul auf minus 17 Grad. In den südlichen Regionen wird mit Temperaturen von etwa minus zehn Grad gerechnet.