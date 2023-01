Flugbetrieb am Flughafen Jeju wieder aufgenommen

Photo : YONHAP News

Der aufgrund eines heftigen Schneesturms ausgesetzte Flugbetrieb am Internationalen Flughafen Jeju ist am Mittwoch wieder aufgenommen worden.Laut dem Flughafenbetreiber sind dort heute insgesamt 514 Flüge (256 Starts und 258 Landungen), einschließlich zusätzlicher Flüge, geplant.Um Passagiere zu transportieren, deren Flüge ausgefallen waren, erlaubt das Ministerium für Land, Infrastruktur und Verkehr in der Nacht bis ein Uhr am Donnerstag Starts und Landungen am Flughafen Gimpo in Seoul, damit zwei Stunden länger als gewöhnlich.Aufgrund heftiger Schneefälle bei gleichzeitig starkem Wind fielen am Dienstag alle 466 Inlandsflüge und zehn Auslandsflüge vom und zum Flughafen auf der südlichen Insel aus.Nach Schätzungen des Flughafens sitzen deshalb etwa 35.000 bis 40.000 Passagiere auf Jeju fest.