Experte: Tritium in Fukushima-Abwasser wird bei Erreichen Koreas auf 100.000stel verdünnt sein

Photo : YONHAP News

Meeresexperten haben das Simulationsergebnis, nach dem radioaktive Substanzen in kontaminiertem Wasser aus dem japanischen Atomkraft Fukushima nach mehreren Jahren in einer sehr verdünnten Konzentration in südkoreanische Gewässer gelangen werden, als glaubwürdig eingestuft.Zugleich waren sie sich darin einig, dass für den Fall, dass die Ableitung nicht planmäßig erfolgt, eine kontinuierliche Überwachung erforderlich ist.Entsprechende Äußerungen wurden auf einem Symposion zum wissenschaftlichen Verständnis über die Verbreitung von Abwasser aus dem AKW Fukushima gemacht, das die Koreanische Gesellschaft für Ozeanographie am Mittwoch in Seoul veranstaltete.Jung Kyung-tae, Leiter des Forschungsinstituts für Meeresumwelt der Firma oceanic, äußerte sich zu drei Modellen der Verbreitung von Tritium im Nordpazifik, die nach dem Atomunfall in Fukushima 2011 vorgestellt worden waren.Sollte die Freisetzung kontaminierten Wassers nach Japans Plänen erfolgen, werde die Tritium-Konzentration in der Umgebung der Insel Jeju nach zehn Jahren dem Berechnungsergebnis zufolge etwa ein Hunderttausendstel der Hintergrundkonzentration betragen. Nach den Ergebnissen aller drei Modelle könne davon ausgegangen werden, dass es de facto keine Auswirkungen auf die Gewässer um Südkorea gebe, sagte Jung.