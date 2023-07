Nach Fields-Medaillen-Träger Huh benanntes Forschungszentrum zur Förderung junger Mathematiker gegründet

Photo : YONHAP News

In Südkorea ist ein nach June E Huh, dem ersten koreanischstämmigen Gewinner der Fields-Medaille, benanntes Forschungszentrum eröffnet worden.Ziel ist es, durch die Förderung junger Mathematiker binnen 20 Jahren einen zweiten June Huh hervorzubringen.Professor June E Huh hatte im Juli letzten Jahres als erster Mathematiker koreanischer Abstammung die Fields-Medaille, die höchste Auszeichnung in der Mathematik, gewonnen. Aus diesem Anlass wurde die Gründung des June E Huh Center for Mathematical Challenges (June E Huh Zentrum für mathematische Herausforderungen) initiiert, das Zentrum wurde am Mittwoch eröffnet.Südkorea will sich durch die Unterstützung der Forschung und die Förderung von Talenten zu einer führenden Nation in der Mathematik entwickeln.Huh, Professor an der Princeton University und Distinguished Professor am Korea Institute for Advanced Study (KIAS), sagte, er hoffe, dass Bedingungen geschaffen würden, damit junge koreanische Mathematiker auf stabile Weise langfristige Projekte durchführen könnten.Auch wurde ein Projekt zur Unterstützung junger Mathematiker eingeführt, das „June E Huh Fellowship“ genannt wird.Als Modell diente das Fellowship des Clay Mathematics Institute in den USA, das Huh vor der Auszeichnung mit der Fields-Medaille erhalten hatte.Im Rahmen des Stipendienprojekts werden zunächst drei Mathematiker im Alter von bis zu 39 Jahren ausgewählt. Ihnen werden jährlich etwa 120 Millionen Won (94.800 Dollar) für eine maximale Dauer von zehn Jahren zur Verfügung gestellt.Es wird erwartet, dass innerhalb von 20 Jahren ein weiterer koreanischer Gewinner der Fields-Medaille hervorgehen könnte, sollte auf lange Sicht die Forschungsautonomie gewährleistet werden.