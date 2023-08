Eröffnungsfeier des World Scout Jamboree findet heute statt

Photo : YONHAP News

Das World Scout Jamboree hat am Dienstag in Saemangeum in der südkoreanischen Provinz Nord-Jeolla begonnen.Während der alle vier Jahre stattfindenden „Kulturolympiade der Jugendlichen“ campen etwa 43.000 Menschen, darunter 30.000 junge Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus 159 Ländern.Nama, eine Pfadfinderin aus Chile, sagte, dass ihre Familie das ganze Jahr gearbeitet habe, um ihre Teilnahme zu finanzieren. Es sei ein Traum für sie gewesen, nach Asien zu kommen.Die offizielle Eröffnungsfeier findet am Mittwochabend statt. Dabei ist ein Auftritt eines Orchesters aus Pfadfinderinnen und Pfadfindern aus aller Welt geplant. Auch eine Lichtshow mit 500 Drohnen und ein Feuerwerk stehen auf dem Programm.Wie verlautete, wird zudem der britische Überlebensexperte Bear Grylls auftreten, um seine Erfahrung als Pfadfinder weiterzugeben.Ein Anlass zur Sorge gibt die große Hitze, die während der Veranstaltung weiter anhalten soll.Nora, eine deutsche Pfadfinderin, sagte, es sei viel heißer als beim letzten Mal, als sie hier gewesen sei. Diesmal sei es sehr heiß.Felipe, ein chilenischer Pfadfinder, äußerte, er könne der Hitze standhalten. Es sei jedoch jetzt Winter in Chile, daher sei es schwierig, sich einzugewöhnen.Das Organisationskomitee will Aktivitäten im Freien durch Indoor-Veranstaltungen ersetzen, sollten aufgrund anhaltender Hitze Aktivitäten im Freien kaum möglich sein.Auch seien Schutzräume bereitgestellt worden, um auf eventuelle, starke Regenfälle während des Pfadfindertreffens vorbereitet zu sein, hieß es weiter.